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Глава МИД Украины Сибига обсудил с Каллас сделку по недрам с США

Глава МИД Украины Сибига оповестил Каллас о подписанном с США соглашении
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оповестил верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас о сделке по редкоземельным металлам, заключенной с США. Дипломат сообщил о контактах с представителем регионального содружества на своей странице в социальной сети X.

«Проинформировал свою коллегу о создании американо-украинского Инвестиционного фонда для реконструкции», — говорится в заявлении.

Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах 30 апреля. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным газеты The New York Times, соглашение не включает гарантии безопасности для Украины. Один из ее источников рассказал, что США отвергли эту идею уже на ранней стадии переговоров. При этом украинское издание «Европейская правда» написало, что договор касается добычи 57 видов полезных ископаемых. Среди них — хром, титан, медь, олово, цинк и другие.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал соглашение с Украиной по недрам.

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