В Госдепе США охарактеризовали соглашение с Украиной по недрам

Рубио назвал сделку США и Украины по недрам шагом на пути к завершению конфликта

Соглашение между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам является шагом на пути к урегулированию вооруженного конфликта. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, американские и украинские власти заключили сделку благодаря лидерству хозяина Белого дома Дональда Трампа.

«США и Украина подписали соглашение об Инвестиционном фонде реконструкции — важную веху в нашем совместном процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны», — подчеркнул дипломат.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, документ не включает гарантии безопасности для Киева. Один из источников издания заявил, что США отвергли эту идею на ранней стадии переговоров.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк оценил сделку по недрам между Вашингтоном и Киевом.