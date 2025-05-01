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В Нигерии предложили обратиться к РФ за помощью против террора

Глава партии Нигерии Ярьяса призвал президента привлечь РФ для борьбы с террором
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Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

Нигерии следует запросить военную помощь у России для борьбы с террористическими группировками, заявил член правящей партии страны Альхаджи Альхасан Ярьяса. Отрывок из его интервью газете Punch передает ТАСС.

Ярьяса, участвовавший в предвыборной кампании президента Болы Тинубу, отметил, что эскалация конфликта на севере Нигерии вызывает массовую миграцию населения.

«Россия обладает ресурсами для поддержки нашей армии. С ее помощью мы сможем устранить угрозу», — подчеркнул он.

На севере страны активизировались боевики «Боко харам» (внесена в список террористических организаций СБ ООН) и «Исламского государства» (организация запрещена в России). Они атакуют военные объекты, похищают граждан и устраивают теракты.

«Боко харам» действует с 2009 года в Нигерии и соседних странах. В 2015 году группировка потерпела поражение от армии Нигерии, после чего часть ее структур присоединилась к ИГ под названием «Исламское государство в Западной Африке».

«Президент Тинубу глубоко обеспокоен ситуацией. Российская помощь позволит нам решить проблему радикально», — заявил Ярьяса.

20 апреля сообщалось, что минимум 56 человек не выжили в результате нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии.

Ранее сообщалось, что в Нигерии создадут российский агрокластер.

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