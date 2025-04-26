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В Нигерии создадут российский агрокластер

Торговый представитель РФ Петров: в Нигерии появится российский агрокластер
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WATCH_MEDIA_HOUSE/Shutterstock/FOTODOM

Российский агропромышленный кластер появится в Нигерии. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал торговый представитель РФ в западноафриканской республике Максим Петров.

По его словам, в текущем году пять российских компаний намерены открыть свои представительства на территории Нигерии. Ожидается, что они зарегистрируются в свободной экономической зоне Лекии в городе Лагосе.

«В первую очередь необходимо упомянуть создаваемый агрокластер, который будет включать элеватор, мельницу, макаронное производство. Развитие этой инфраструктуры позволит нам существенно увеличить экспорт зерновых в Западную Африку», — подчеркнул специалист.

2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении числа стран, которые могут быть допущены к торгам на российском валютном рынке. Всего в перечень попали 40 государств, при этом семь из них оказались в нем впервые. Речь идет о Нигерии, Эфиопии, Аргентине, Лаосе, Тунисе, Мексике и Камбодже.

Первоначальный список был утвержден правительством РФ в сентябре 2023 года. Тогда в него попали более 30 стран.

Ранее Нигерия стала страной — партнером БРИКС.

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