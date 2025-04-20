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Минимум 56 человек погибли при нападении боевиков в Нигерии

AFP: при нападении боевиков в Нигерии погибли минимум 56 человек
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Lekan Oyekanmi/AP

В результате нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии погибли минимум 56 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Советник губернатора по связям со СМИ Соломон Иорпев отметил, что число жертв нападений может увеличиться в результате поисковых операций. В настоящее время в штате развернуты силы безопасности.

Атака на жителей Бенуэ произошла в ночь на 18 апреля. По словам местных властей, к нападениям причастна этническая группа скотоводов, мотивированная, в том числе, религиозными причинами.

18 марта издание Vanguard сообщило, что на Транснигерском нефтепроводе в Нигерии произошел взрыв, место происшествия охвачено пожаром. Причина происшествия не уточнялась. Однако, как напомнили в издании, ранее местные боевики угрожали атаковать нефтяные объекты в ответ на задержку федеральным правительством выделения нефтяных ресурсов штату Риверс.

Ранее в Нигерии обрушилось многоэтажное строящееся здание.

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