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В Tesla ищут преемника Илона Маска

WSJ: совет директоров Tesla ищет преемника Маска на пост гендиректора компании
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Ringo H.W. Chiu/AP

Совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска на пост генерального директора автокомпании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что данное решение было принято на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов «фокусом Маска на Белом доме».

Издание подчеркивает, что члены совета директоров Tesla обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора компании.

До этого сообщалось, что Маск с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

В начале апреля стало известно, что акции американского производителя электроавтомобилей Tesla опустились в цене на предварительных торгах до $214 за бумагу.

Падение акций компании объясняется проблемами компании, а также обрушением фондовых рынков по всему миру из-за объявленной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Инвесторы крайне негативно восприняли тотальные пошлины на импорт, с того момента ключевые фондовые рынки падают на несколько процентов каждый день.

Ранее стало известно о резком падении доходов Илона Маска.

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