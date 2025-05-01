Власти Гагаузии обвинили Молдавию в дискриминации жителей автономии

Власти Молдавии ущемляют права жителей Гагаузской автономии и оказывают давление на регион. Об этом заявил первый замглавы председателя исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, передает ТАСС.

«Средняя зарплата в автономии на 30% меньше, чем в Кишиневе. Это дискриминация, которую центральные власти намеренно проводят в отношении нашего региона. В Кишиневе зарплаты больше, Кишинев развивается лучше, а остальная часть республики просто ущемляется», — сказал он.

По его словам, арест главы Гагаузии Евгении Гуцул — это расправа над автономией за свою позицию.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Сама Гуцул вину не признает. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

Ранее в Гагаузии прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул.