В ОАЭ назвали «пасхальный» обмен пленными между Россией и Украиной самым масштабным

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной был самым масштабным. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим», — говорится в заявлении.

МИД страны поблагодарил стороны за сотрудничество и отметил, что очередной успешный обмен пленными «отражает доверие и признательность обеих стран» по отношению к ОАЭ. В министерстве подчеркнули, что поддерживают все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта.

19 апреля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли РФ передала республике 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 своих военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Возвращенные из плена российские военные пока находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, солдаты смогут позвонить родственникам. Впоследствии их перевезут в Россию. В Минобороны поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество при «пасхальном» обмене военнопленными.

Ранее США пригрозили выйти из переговоров по Украине.