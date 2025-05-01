Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с заместителем премьер-министра, главой МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, при этом также участвовал глава российского МВД Владимир Колокольцев. На видео со встречи в Кремле президент РФ тепло приветствует гостя, обменивается с ним рукопожатием и говорит, что «очень рад» его видеть.

«Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые, дружеские отношения», — отмечает российский лидер перед началом переговоров.

27 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у РФ прекрасные отношения с ближневосточными странами — Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ. По его словам, эти государства действительно проявляют интерес к России.

Так, ОАЭ неоднократно выступали в роли посредника при обмене пленными между РФ и Украиной. В последний раз, 19 апреля, МИД ближневосточной страны поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество и отметил, что очередной успешный обмен пленными «отражает доверие и признательность» обеих сторон по отношению к ОАЭ. В министерстве подчеркнули, что поддерживают все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее туристов из России выгнали с пляжа в ОАЭ.