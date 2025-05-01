Примаков заявил, что ФРГ по-хамски отстраняет РФ от мероприятий ко Дню Победы

Германия по-хамски пытается отстранить российских представителей от мероприятий в честь 80-летия Победы. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в беседе с ТАСС.

«Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно — абсолютное злодейство», — сказал Примаков.

Накануне он заявил, что несмотря на запрет немецких властей приглашать российских представителей на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, в Берлине и Бранденбурге, некоторые из них все же были приглашены. Он отметил, что федеральное правительство ФРГ направило в муниципалитеты письмо с запретом приглашать российских представителей из посольства. В случае их появления рекомендовано выводить их с мероприятия вплоть до применения силы.

16 апреля в пресс-службе администрации госоргана ФРГ сообщили, что послы России и Белоруссии не приглашены в парламент Германии на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны и разгрома нацизма.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.