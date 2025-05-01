В Tesla прокомментировали слухи об уходе Маска

Совет директоров Tesla выразил уверенность в Илоне Маске на посту гендиректора

Совет директоров компании Tesla выразил уверенность в способности гендиректора Илона Маска продолжить работу на своем посту. Об этом в аккаунте Tesla в соцсети X сообщила председатель совета директоров Робин Денхолм.

«Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров крайне уверен в его способности продолжать дальнейшую реализацию восхитительного плана дальнейшего роста», — говорится в сообщении.

До этого Wall Street Journal (WSJ) писала, что совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска на пост генерального директора автокомпании.

Члены совета директоров Tesla якобы обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора компании.

В свою очередь Маск назвал статью WSJ заведомо ложной, а также «грубейшим нарушением этики».

В начале апреля стало известно, что акции Tesla опустились в цене на предварительных торгах до $214 за бумагу.

Ранее стало известно о резком падении доходов Илона Маска.