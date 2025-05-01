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ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам

ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до одних суток
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РИА Новости

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал, что сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по кризисным ситуациям сокращены до одних суток. Его слова приводит РИА Новости.

«Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации», — подчеркнул он.

По его словам, оперативная работа по таким решениям ведется с парламентами членов ОДКБ.

Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов ранее рассказал, что Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности.

При этом 15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее в Белграде заявили, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ.

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