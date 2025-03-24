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В Белграде заявили, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ

Вице-премьер Вулин: Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ
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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Сербия не вступит в ряды Североатлантического альянса или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он подчеркнул, что Белград строго придерживается политики военного нейтралитета и не собирается расширять свое участие в каком-либо военном блоке. По словам Вулина, Сербия будет стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, и, в первую очередь, со странами в ее окружении. Поэтому страна не станет членом НАТО или ОДКБ.

Вулин отметил, что сербы должны сами себе должны гарантировать безопасность, что является нелегким делом. Но самим принимать решение о себе - это самый честный путь.

19 марта сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербию и НАТО в будущем ждет хорошее сотрудничество.

18 декабря Вучич заявил после встречи с командующим объединенными силами НАТО адмиралом Стюартом Манчем, что Сербия продолжит развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом при сохранении военного нейтралитета.

Ранее Вучич назвал разницу между Россией и Западом.

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