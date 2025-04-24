В ОДКБ заявили, что Армения не выходила из организации

Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.

«Армения не выходила, она поставила на паузу свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Говорить о том, что они ушли или уходят, — такой постановки вопроса нет», — сказал он.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее Армения отказалась платить взнос в бюджет ОДКБ.