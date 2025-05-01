Медведев считает промашкой тарифы Трампа против Китая

Медведев: Трамп промахнулся с таможенными пошлинами против КНР

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что президент США Дональд Трамп допустил ошибку, повысив таможенные тарифы против Китая.

«У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла», – написал он.

Медведев также прокомментировал положение европейских стран и Великобритании, отметив, что тарифная политика США «направлена против всех и каждого».

По словам зампреда СБ, попавшие под тарифные санкции государства вынуждены «идти на поклон».

Политик подчеркнул, что Москва практически не торгует с Вашингтоном, поэтому ее не затрагивают «зверские» американские тарифы.

Ранее британское агентство Reuters заявило, что экономика КНР оказалась не готова к торговой войне