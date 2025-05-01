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Медведев прокомментировал введенные США торговые пошлины

Медведев: тарифная война США ведется против всех
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что торговая война США ведется против всех.

«Если бы в США была награда за доблестный труд, то ее нынешний президент [Дональд Трамп] мог бы стать ее кавалером за первые сто дней работы, а особенно — за начало тарифной битвы. При этом серп и молот его тарифов направлены против всех и каждого», — отметил Медведев.

Он уточнил, что торговыми пошлинами США недовольны в Европе, Канаде, Мексике и даже в Великобритании.

До этого американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что более 70 американских законодателей поддерживают введение «сокрушительных санкций» против России.

Кроме того, США грозят пошлинами для стран, покупающих российские нефть, газ и другие «ключевые продукты».

Также газета The Guardian писала, что экономика США при Трампе сократилась впервые за три года.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, какими получились 100 дней Трампа.

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