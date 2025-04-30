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Зеленского поставили на место после угроз ударить по Параду Победы

Журналист Боуз раскритиковал угрозы Зеленского ударить по Москве 9 мая
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Alina Smutko/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, дед которого служил в Красной армии, не стоит разбрасываться угрозами ударить по Параду Победы в Москве 9 мая. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Коррумпированный киевский диктатор, дед которого был командиром в Красной армии (в 57-й гвардейской стрелковой дивизии), разбрасывается угрозами в адрес парада Победы 9 мая в Москве», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил, что Зеленский делает множество заявлений, по большей части, неудачных.

Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Кроме того, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.

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