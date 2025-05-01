Президент США Дональд Трамп «доломал киевский режим», заставив его расплачиваться за американскую военную помощь своими полезными ископаемыми. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — написал Медведев.

30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшее время. На данный момент стороны дорабатывают технические детали.

По словам украинского политика, новое соглашение с США стало «абсолютно партнерским». Он уточнил, что договор предусматривает создание инвестиционного фонда на Украине, в его правление войдут шесть человек: по три от каждой стороны. Взносы также будут разделены поровну.

Однако новая сделка по недрам, по словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, все равно осталась хуже той, что была предложена президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале и сорвана во время его визита в Белый дом.

Ранее стало известно, что сделка США и Украины по ресурсам не включает гарантии безопасности Киеву.