В США потребовали от РФ «реальных действий» по ситуации на Украине

Брюс: США ждут от России полного прекращения огня, а не только в честь 9 Мая

США ждут от России прекращения огня уже сейчас, а не с 8 мая на три дня. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation.

«Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно [президент России Владимир] Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие», — сказала Тэмми Брюс.

Она также напомнила, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии.

До этого Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет видеть прогресс. Она подчеркнула, что настало время для того, чтобы обе стороны представили конкретные предложения по миру.

Аналогичные заявления о том, что терпение США подходит к концу, также сделали американский госсекретарь Марко Рубио и президент Дональд Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, то Вашингтон займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее Песков рассказал об отношении Путина к идее о перемирии на Украине.