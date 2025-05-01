В Госдуме оценили угрозы Украины о терактах в России 9 мая

Угрозы властей Украины о терактах на территории России 9 мая ничтожны. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Не только угрозы взорвать Крымский мост, но и в целом заявления [президента Украины Владимира] Зеленского говорят о том, что он — главный террорист сегодня в мире. Он открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны», — сказал депутат.

Водолацкий добавил, что целью подобных заявлений является намерение посеять панику среди россиян. По его словам, таким образом Киев хочет внушить им страх посещения памятных мероприятий.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Кроме того, Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

30 апреля депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Украина может устроить провокации на территории России на 9 мая. Парламентарий подчеркнул, что, чтобы избавиться от подобных угроз, необходимо «уничтожить» Зеленского.

Ранее журналист поставил Зеленского на место после угроз ударить по Параду Победы.