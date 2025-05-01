В офисе Зеленского раскрыли детали сделки с США по ресурсам

Подоляк: сделка с США по ресурсам включает рамочный договор и два технических

Сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов — рамочного соглашения и двух технических, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

Технические соглашения подразумевают создание суверенного фонда между США и Украиной, а также распределение обязанностей сторон внутри фонда.

По словам Подоляка, все документы планируется подписать быстро, поскольку в них заинтересованы Киев и Вашингтон.

До этого первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.

Договоренность предусматривает налоговые гарантии: доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни на Украине, чтобы инвестиции приносили наибольшие результаты, отметила министр.

Также глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы подписать сделку по минералам уже 30 апреля, если Украина пересмотрит позицию по правкам к соглашению.

Ранее в Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США.