Стало известно, что Лондон обсуждает с Парижем возможность скорейшего признания Палестины

Guardian: Британия ведет переговоры с Францией о признании Палестины уже в июне

Лондон ведет переговоры с Парижем и Эр-Риядом о признании уже в июне палестинского государства. Об этом, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, сообщает газета Guardian.

По информации издания, глава МИД сделал такое заявление, выступая перед комитетом по международным отношениям Палаты лордов. Лэмми сказал, что Лондон хотел бы предпринять такой шаг, когда это окажет влияние на ситуацию на в регионе, а не в символический момент. Министр отметил, Британия ведет переговоры с Францией и Саудовской Аравией о признании палестинского государства на июньской конференции, которая созывается для политического решения проблемы Палестины.

Во время своего выступления Лэмми подчеркнул, что недавнее признание Палестины некоторыми европейскими государствами не имело никакого эффекта.

20 апреля глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что признание Францией государственности Палестины стало бы серьезной ошибкой, которая может подтолкнуть еврейское государство к односторонним действиям.

Ранее Италия заявила о стремлении обеспечить признание Палестины.