Израиль предупредил Францию, что признание Палестины станет серьезной ошибкой

Признание Францией государственности Палестины стало бы серьезной ошибкой, которая может подтолкнуть Израиль к односторонним действиям. Об этом предупредил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в интервью британской газете The Daily Telegraph.
«Они потеряют региональное влияние, навредят своему положению. Они не создадут палестинское государство, приняв решение, основанное на мечтах или воображении», — указал собеседник издания.
Глава израильского МИД отметил, что признание государственности Палестины «уменьшит вероятность достижения мира и безопасности в будущем». Саар указал, что палестинские граждане якобы действуют в многосторонних структурах и на международной арене «с целью изоляции и вреда Израилю».
Среди прочего министр предупредил, что еврейское государство в случае признания Францией палестинской государственности может принять ответные меры.
9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать Палестину как государство уже летом текущего года.
В прошлом году французский лидер уже говорил, что Франция готова признать Палестину, указав, что такое признание должно произойти в «подходящее время», в момент, когда это станет «частью процесса», которому привержены государства региона.
Ранее Италия заявила о стремлении обеспечить признание Палестины.