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Израиль предупредил Францию, что признание Палестины станет серьезной ошибкой

Глава МИД Израиля: признание Палестины стало бы серьезной ошибкой
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Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

Признание Францией государственности Палестины стало бы серьезной ошибкой, которая может подтолкнуть Израиль к односторонним действиям. Об этом предупредил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Они потеряют региональное влияние, навредят своему положению. Они не создадут палестинское государство, приняв решение, основанное на мечтах или воображении», — указал собеседник издания.

Глава израильского МИД отметил, что признание государственности Палестины «уменьшит вероятность достижения мира и безопасности в будущем». Саар указал, что палестинские граждане якобы действуют в многосторонних структурах и на международной арене «с целью изоляции и вреда Израилю».

Среди прочего министр предупредил, что еврейское государство в случае признания Францией палестинской государственности может принять ответные меры.

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать Палестину как государство уже летом текущего года.

В прошлом году французский лидер уже говорил, что Франция готова признать Палестину, указав, что такое признание должно произойти в «подходящее время», в момент, когда это станет «частью процесса», которому привержены государства региона.

Ранее Италия заявила о стремлении обеспечить признание Палестины.

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