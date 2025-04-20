Израиль предупредил Францию, что признание Палестины станет серьезной ошибкой

Признание Францией государственности Палестины стало бы серьезной ошибкой, которая может подтолкнуть Израиль к односторонним действиям. Об этом предупредил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Они потеряют региональное влияние, навредят своему положению. Они не создадут палестинское государство, приняв решение, основанное на мечтах или воображении», — указал собеседник издания.

Глава израильского МИД отметил, что признание государственности Палестины «уменьшит вероятность достижения мира и безопасности в будущем». Саар указал, что палестинские граждане якобы действуют в многосторонних структурах и на международной арене «с целью изоляции и вреда Израилю».

Среди прочего министр предупредил, что еврейское государство в случае признания Францией палестинской государственности может принять ответные меры.

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать Палестину как государство уже летом текущего года.

В прошлом году французский лидер уже говорил, что Франция готова признать Палестину, указав, что такое признание должно произойти в «подходящее время», в момент, когда это станет «частью процесса», которому привержены государства региона.

Ранее Италия заявила о стремлении обеспечить признание Палестины.