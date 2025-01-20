Италия заявила о стремлении обеспечить признание Палестины

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал целью Рима международное признание палестинского государства. С таким заявлением он выступил в интервью изданию La Stampa.

«Это займет время, поскольку Палестина также должна быть признана Израилем, а она, в свою очередь, должна признать Израиль», — признал дипломат.

При этом он выразил убежденность в том, что односторонние инициативы не приведут к миру в секторе Газа. Также Таяни выступил за создание «разъединительной миссии» в секторе Газа, которая, по его словам, была организована международным органом, таким как ООН, и должна руководиться представителями арабского государства для укрепления мира в Палестине и Палестинской администрации.

До этого новый глава МИД Израиль выступил против создания палестинского государства.

Ранее посол Палестины в ООН Мансур заявил о важности роли РФ в прекращении огня в Газе.