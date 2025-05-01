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Трамп: США в теории могут получить от сделки с Украиной намного больше $350 млрд

Трамп допустил, что США получат от сделки с Украиной по недрам свыше $350 млрд
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Evan Vucci/AP

Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире телеканала NewsNation, что США могут получить по соглашению с Украиной о недрах более $350 млрд.

«Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше $350 млрд», — сообщил глава государства и отметил, что редкоземельные металлы являются «большим активом» Киева.

Политик пояснил, что $350 млрд Украина получила от США во время президентского срока его предшественника Джо Байдена в виде финансовых траншей и через поставки оружия.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Премьер Денис Шмыгаль в связи с этим объяснил, что страна сохранит полный контроль над своими недрами, природными ресурсами и инфраструктурой. Кроме того, Киев и Вашингтон на равноправной основе создадут инвестиционный фонд восстановления: обе стороны будут иметь в нем одинаковое право голоса. Взносы в фонд будут делать обе страны, а прибыль от его деятельности будет инвестироваться исключительно в Украину.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, какими получились 100 дней Трампа.

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