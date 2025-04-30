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Власти Украины утвердили итоговые решения для сделки с США по недрам

Премьер Шмыгаль: кабмин Украины утвердил решения для сделки с США по ресурсам
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Пресс-служба Кабмина Украины

Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство республики утвердило итоговые решения для заключения соглашения с США о полезных ископаемых.

По его словам, страна сохранит полный контроль над своими недрами, природными ресурсами и инфраструктурой. Киев и Вашингтон на равноправной основе создадут Инвестиционный фонд восстановления: обе стороны будут иметь в нем одинаковое право голоса.

«Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает», — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что взносы в фонд будут делать обе страны, а прибыль от его деятельности будет инвестироваться исключительно в Украину.

«Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США», — заключил премьер-министр.

До этого Bloomberg сообщило, что Украина готова подписать ресурсную сделку с Соединенными Штатами 30 апреля. По данным агентства, текст документа согласован обеими сторонами, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон. В итоговом варианте США пошли Украине на серьезные уступки — например, помощь, ранее оказанная Киеву со стороны администрации прошлого президента Джо Байдена, теперь не считается долгом, расплачиваться за нее Украина не будет. Британское издание Financial Times при этом писало, что подписание документа вновь может сорваться из-за новых требований Киева.

Ранее выяснилось, к чему Трамп призвал Зеленского в Ватикане.

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