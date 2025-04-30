Монументальные, исторические, провальные: какими получились 100 дней Трампа

30 апреля исполняется ровно 100 дней с момента, когда Дональд Трамп во второй раз заступил на должность президента США.

В канун знаменательного рубежа рейтинги 47-го президента США поставили почти исторический рекорд… по падению. Согласно исследованию Ipsos, президента США одобряют всего 39% американцев — это хуже, чем у любого другого главы Америки за последние 80 лет. И, если верить ему, у американцев полно претензий к своему лидеру.

В Белом доме, естественно, заявляют, что опросы врут. В их версии вторые «первые 100 дней» Трампа были самыми «монументальными» и «историческими» в истории Америки. Шутка ли: Трамп подписал свыше 140 исполнительных указов — почти столько же, сколько Джо Байден издал за четыре года — и, если верить его чиновникам, выполнил «сотни» предвыборных обещаний. Хотя наверняка он даже близко не брал на себя столько обязательств.

Союзники президента США могут сколько угодно строить хорошую мину при плохой и выдавать черное за белое, но реальность для них весьма печальна. В первые 100 дней Дональд Трамп заслонил собой почти все глобальное инфополе, развел невиданный аттракцион бурной деятельности, делал одну сенсацию за другой, — но реальных результатов у его деятельности раз-два и обчелся.

Во внутренней политике администрация Трампа первым же делом сфокусировалась на депортациях нелегальных мигрантов — эту часть его повестки можно назвать успешной.

При Трампе число нелегалов, пересекающих южную границу США, упало на 95% по сравнению с апрелем 2024 года. Столь впечатляющих результатов администрация президента США достигла благодаря драконовским законам и нулевой терпимости к мигрантам. Пограничный «царь» Том Хоман не гнушался депортировать даже детей, имеющих американское гражданство, вместе с их матерями-нелегалками. Половина американцев считает, что Трамп заходит слишком далеко. Но отрицать, что он проделал фантастическую работу, было бы глупо.

Куда сложнее обстояли дела в других сферах. Программа по сокращению госрасходов не достигла своей цели. «Сопрезидент» Трампа Илон Маск и его департамент DOGE три месяца нещадно избавлялись от самых глупых трат правительства, закрывали целые агентства и выставляли на мороз десятки тысяч федеральных чиновников. Однако изменения оказались чисто косметическими: расходы США все равно выросли на $154 млрд, а Илон Маск теперь покидает DOGE из-за проблем с бизнесом и конфликтов с другими членами команды Трампа.

Кстати, о команде. В феврале президент США добился серьезной победы во внутриполитической борьбе, когда протащил лояльных людей на ключевые посты в американском правительстве. Правда, пока ставка на неформатных кандидатов, вроде Пита Хегсета, не оправдывает себя. Уже в марте команда Трампа влетела в серьезный скандал с секретным чатом в Signal, и теперь судьба главы Пентагона висит на волоске. А ведь он — ключевая фигура в деле очищения Минобороны США от нелояльных Трампу генералов.

Вторым ударом по позициям Трампа стала опрометчивая торговая война против всего мира. И хотя президент США быстро свернул ее, как только дело запахло жареным, неприятный осадочек все равно остался. Из-за нее цены на продукты и бензин в США выросли, хотя Трамп обещал снизить их уже на первый день. Теперь в Америке бушует «яичный кризис», а 70% американцев теперь ждут скорой рецессии. За эти тривиальные вопросы, равно как и за снижение налогов президент США даже не брался.

Ну, и самое главное — украинский кризис. Его Трамп не решил ни за один, ни за 10, ни за 100 дней президентства. Пожалуй, здесь президент США совершил главную ошибку. Он позволил втянуть себя в сложнейшие переговоры, где не действуют законы бизнеса, а конфликтующие стороны настроены на военную победу. И, что еще хуже, Трамп сделал урегулирование этого конфликта краеугольным камнем своей политики — хотя обещал оставить его в прошлом и перейти к более насущным для Америки проблемам.

В последние дни из уст Трампа и его приближенных звучат слова разочарования и угрозы вообще выйти из игры, если соглашения не получится достичь до некоего дедлайна. Однако пока президент США продолжает все глубже зарываться в переговоры — и чем дольше он это делает, тем болезненнее ему будет их прекращать. Осознает ли это сам Трамп — неясно.

Резюмирую: по итогам первых 100 дней президентства ситуация у Трампа складывается не очень благоприятная. Все это время президент США искал легких побед, которые помогли бы ему развить политический успех ноября 2024 года. Но получилось так, что Трамп метался из стороны в сторону вместо того, чтобы вести системную работу, которая могла бы закрепить его позиции на политическом Олимпе.

Президента США спасает только то, что его политические противники из Демпартии до сих пор находятся в прострации из-за отсутствия явного лидера. Если бы не это, сейчас дела Трампа обстояли бы куда хуже. Впрочем, неугомонный Дональд выкручивался и из более сложных ситуаций. Посмотрим, получится ли у него сделать это снова.

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