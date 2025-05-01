Премьер Канады и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский обсудили урегулирование российско-украинского конфликта и пришли к единому мнению, что для достижения прочного мира Киев должен участвовать в переговорах. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках диалога Карни подчеркнул, что Канада готова оказывать поддержку Украине в достижении прочного мира и безопасности.

До этого сообщалось, что Карни предложил Зеленскому посетить саммит «Большой семерки» (G7).

14 марта стало известно, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» согласовали итоговое совместное заявление. По данным агентства Reuters, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня на Украине.

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Большая семерка» утратила свой авторитет и не может играть конструктивную роль на мировой арене. По ее словам, «Группа семи» «запятнала свою репутацию неприглядными действиями и решениями» и является устаревшим форматом.

Ранее Канада выступила против присоединения России к «Большой семерке».