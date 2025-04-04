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Канада призвала установить «дедлайн» для России по перемирию на Украине

Глава МИД Канады Жоли: для РФ нужно установить дедлайн по перемирию на Украине
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Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Российской Федерации необходимо установить «дедлайн» по достижению перемирия в конфликте на Украине. Об этом министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила на встрече глав МИД стран НАТО, сообщает РИА Новости.

По ее словам, руководители внешнеполитических ведомств обсудили конфликт и «поддержали переговоры» США. Жоли заявила, что России следует представить «более четкую позицию» по конфликту. Она сказала, что РФ должна столкнуться с последствиями в случае, если Москва не согласится с условиями прекращения огня.

Журналист спросил канадского министра, надо ли установить дедлайн для РФ для принятия соглашения о прекращении огня.

«Абсолютно, об этом я и говорю», — ответила Жоли.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахна одобрительно высказался по поводу этой идеи.

«Обсуждение Украины прошло хорошо... Однозначно должны быть своего рода красные линии в расписании, так как (президент США Дональд) Трамп не может больше ждать», — заявил эстонский дипломат.

В конце марта Трамп сказал, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», а глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Хозяин Белого дома добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Ранее Зеленский рассказал, с кем в России готов обсуждать мир на Украине.

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