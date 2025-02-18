Захарова заявила, что G7 утратила свой авторитет

Захарова: G7 запятнала свою репутацию неприглядными действиями и решениями

«Большая семерка» (G7) утратила свой авторитет и не может играть конструктивную роль на мировой арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Россия сделала однозначный выбор в пользу реальных механизмов глобального управления. Речь, в первую очередь, о форматах БРИКС, ШОС», — сказала дипломат.

В этих объединениях представлены ведущие центры экономического роста, политического влияния «в условиях объективной реальности формирующегося многополярного мира», отметила она.

По ее словам, «Группа семи» «запятнала свою репутацию неприглядными действиями и решениями» и является устаревшим форматом, полностью утратившим свой авторитет. «Большая семерка» представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия входила в клуб до марта 2014 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмерки» с участием Москвы.

Ранее глава МИД Франции оценил возможность возвращения России в G7.