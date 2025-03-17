Зеленского позвали на саммит «Большой семерки»

Премьер-министр Канады Марк Карни предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает France 24.

«Карни поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону поздно вечером в воскресенье и пригласил его на саммит G7 этим летом, который принимает Канада», — говорится в публикации.

14 марта стало известно, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» согласовали итоговое совместное заявление. По данным агентства Reuters, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня на Украине.

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Большая семерка» утратила свой авторитет и не может играть конструктивную роль на мировой арене. По ее словам, «Группа семи» «запятнала свою репутацию неприглядными действиями и решениями» и является устаревшим форматом.

«Большая семерка» представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. Россия входила в клуб до марта 2014 года.

Ранее Канада выступила против присоединения России к «Большой семерке».