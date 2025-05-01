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Украина и США подписали соглашение по ресурсам

Bloomberg: США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах
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Vadim Ghirda/AP

США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Об этом сообщило американское агентство Blomberg со ссылкой на источник, знакомый с условиями соглашения.

«Сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Украина планировала согласовать детали договоренности и подписать ее позже. Однако американская сторона настояла на том, чтобы все компоненты были согласованы одновременно, следует из материала.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение о редкоземельных металлах в ближайшее время. По его словам, решение планировалось принять в течение суток.

25 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не согласилась подписать соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, задержка составила как минимум три недели.

Ранее украинский политолог предупредил, что его страна станет колонией из-за сделки с США.

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