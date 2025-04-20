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Украинский политолог предупредил, что его страна станет колонией из-за сделки с США

Бондаренко: Украина станет колонией после подписания ресурсной сделки с США
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Alina Smutko/Reuters

Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что соглашение с США по редкоземельным металлам ставит под угрозу суверенитет Украины. Об этом он рассказал в эфире канала UkrLife.

По словам эксперта, договор не предусматривает обязательств со стороны США и противоречит конституции Украины. Бондаренко предположил, что власти страны «не имеют выбора» и будут вынуждены подписать документ.

«Этот документ превращает Украину в колонию на неопределенный срок. Гарантий безопасности для Киева в нем нет», — подчеркнул политолог.

Накануне правительство Украины обнародовало текст меморандума, подтверждающего намерение властей страны и США заключить сделку по редкоземельным металлам. В том числе в нем подчеркивается, что с 2022 года Вашингтон оказал Киеву «значительную материальную поддержку».

По мнению депутата Рады Александра Дубинского, сделка по редкоземельным металлам станет надгосударственным механизмом прекращения огня на Украине и условной гарантией безопасности.

Ранее в Белом доме высказались о стоимости украинских запасов ископаемых.

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