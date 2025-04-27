Песков рассказал об отношениях России с ближневосточными странами

Песков: у РФ прекрасные отношения с Катаром, Оманом, ОАЭ и Саудовской Аравией

У России прекрасные отношения с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«С Катаром у нас прекрасные отношения, с Оманом очень широкие перспективы, Саудовская Аравия и Эмираты — это все страны, которые действительно проявляют интерес к нам», — сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия готова развивать отношения и с другими странами настолько глубоко, насколько они сами захотят. По словам Пескова, это является установкой российского лидера Владимира Путина.

В этом же интервью Песков высказался об условиях мирной сделки по Украине. Он сообщил, что говорить об этом пока рано.

Песков уточнил, что работа России и США в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине продолжается, однако разглашать какие-либо подробности пресс-секретарь президента не стал.

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