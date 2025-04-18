Туристов из России выгнали с пляжа в ОАЭ за отдых в купальниках

Российских туристов выгнали с пляжа в Шардже за нарушение дресс-кода

Российских туристов выгнали с пляжа в Шардже из-за нарушенного ими запрета на купальники. Об этом TourDom.ru рассказала одна из туристок.

Россиянка остановилась в пятизвездочном отеле Al Bahar Hotel & Resort в Эль-Фуджайре, столице эмирата Фуджейра. Однако местный пляж закрылся для посещений из-за недавнего загрязнения нефтью, поэтому отдыхающих стали возить на другие пляжи.

Одной из альтернатив был пляж в Кальбе, которая находится на территории эмирата Шарджа, где действуют более строгие ограничения из-за введенных в 2001 году «Правил пристойного поведения», касающихся, в том числе и внешнего вида туристов. Нарушение этих правил стало причиной выдворения туристов из России с местного пляжа.

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно – запах нефти», – пожаловалась собеседница издания.

Дмитрий Арутюнов, глава туроператора «АРТ-ТУР», подтвердил, что в Шардже действуют наиболее строгие ограничения для туристов.

«Такие вещи, как бикини, мини-бикини, не очень сильно приветствуются», – отметил он.

Ранее сотни российских туристов были вынуждены экстренно выселиться из отеля в Египте.