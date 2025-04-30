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Путин согласился встретиться с координатором «Бессмертного полка» за рубежом

Путин передал пожелания активистам, защищающим правду о ВОВ в Европе
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Антон Новодережкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе. Его цитирует пресс-служба Кремля.

В ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание», российский лидер отметил, что такие люди, как координатор международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктория Самойлова, очень важны особенно в непростое время.

«Очень важно, что даже в сегодняшнем непростом моменте есть такие люди, как вы, которые имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны», — сказал глава государства.

Также президент согласился встретиться с координаторами движения «Бессмертный полк». Путин отметил, что для проведения встречи необходимо выбрать ее формат и подобрать время.

Координатор «Бессмертного полка» в Испании, среди прочего, занимается организацией шествий движения в Мадриде. В частности, в прошлом году Самойлова принимала участие в проведении одного из самых крупных шествий «Бессмертного полка» в Европе. Кроме того, она проводила конференцию «Стоп русофобия» в Мадриде.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева рассказала, что шествие Бессмертного полка в 2025 году состоится в смешанных форматах, включая традиционный. В регионах, где проведение традиционного шествия невозможно, участники смогут присоединиться к акции онлайн.

Ранее в России осудили запрет георгиевской ленты в Берлине.

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