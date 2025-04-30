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Спецпосланник Трампа рассказал, на сколько условий согласился Киев на встрече в Лондоне

Келлог: США представили 22 условия для урегулирования на Украине
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Rod Lamkey - CNP/picture alliance/Global Look Press

Соединенные Штаты на прошедшей в Лондоне встрече с представителями Киева и европейских стран предложили 22 условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, украинская сторона согласилась на эти условия.

Келлог подчеркнул, что представители Киева и Европы заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней.

До этого спецпосланник заявил, что украинские власти готовы уступить подконтрольные России территории Москве, но не хотят признавать их утрату юридически.

Также Келлог добавил, что США частично согласны с территориальными требованиями России к Украине, поскольку этого требует переговорный процесс.

30 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

Ранее президент Финляндии не исключил, что Украина пойдет на территориальные уступки.

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Переговоры о мире на Украине
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