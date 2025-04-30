Келлог заявил, что США частично согласны с территориальными требованиями РФ

Соединенные Штаты частично согласны с территориальными требованиями России к Украине, а Киев готов пойти на уступки ради урегулирования конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, которого цитирует телеканал Fox News.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это [ведете] переговоры», — сказал Келлог, отвечая на вопрос о возможном согласии Вашингтона на уступки Москве по украинским территориям.

Он добавил, что на встрече в Лондоне Штаты представили Украине 22 условия для урегулирования конфликта с РФ и Киев на них согласился.

Кроме того, Келлог заявил, что США пока не намерены выходить из переговорного процесса.

До этого британская газета The Telegraph писала, что президент США Дональд Трамп готов признать Крым за Россией, поскольку считает это приемлемой ценой за достижение мира на Украине. Авторы отмечают, что вопрос принадлежности Крыма оказался в центре предложений Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Ранее на Украине раскрыли, чем обернется признание Крыма за Россией.