Спецпосланник Трампа заявили, что Украина готова уступить России территории

Кит Келлог: Киев готов уступить территории Москве, но не признает их юридически

Украинские власти готовы уступить подконтрольные России территории Москве, но не хотят признавать их утрату юридически, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они согласны на такой вариант», — сказал Келлог.

Он объяснил, что в случае прекращения боевых действий РФ и Украина останутся на занятых позициях, и Киев готов именно к этому повороту событий.

Спецпосланник добавил, что США частично согласны с территориальными требованиями России к Украине, поскольку этого требует переговорный процесс.

30 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

При этом, по словам Зеленского, Киев не боится идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, однако Украине нужны гарантии безопасности от США.

Ранее президент Финляндии не исключил, что Украина пойдет на территориальные уступки.