Трамп объяснил Зеленскому разницу между Россией и Украиной

Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее

Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Ватикане, что Россия больше и сильнее. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала NewsNation.

«Я говорил ему (Зеленскому — «Газета.Ru»), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — сказал президент США.

Трамп добавил, что Россия «и близко не так сильна, как США». По его словам, подобного удалось достичь благодаря перестройке армии.

26 апреля в Ватикане состоялась церемония прощания с папой Римским Франциском, на которую приехали лидеры нескольких десятков государств. Среди них — Трамп и Зеленский. Перед церемонией они провели короткую двустороннюю встречу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

30 апреля портал Axios сообщил, что Трамп на встрече с Зеленским дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским. Источники добавили, что, по словам президента Украины, Киев не боится идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, однако республике нужны гарантии безопасности от Вашингтона.

Ранее военкор объяснил, в чем основная сила Армии России.