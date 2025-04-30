Госсекретарь США заявил об освобождении Белоруссией американского гражданина

Белорусские власти освободили находившегося в заключении гражданина США. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Политик подчеркнул, что освобождение американца произошло благодаря президенту США Дональду Трампу. По словам Рубио, ни один глава Соединенных Штатов не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность граждан страны за рубежом.

Госсекретарь назвал освобожденного американца «незаконно задержанным». При этом Рубио не уточнил личность отпущенного Минском гражданина США.

По данным телеканала CNN, речь идет о юристе и политологе Юрие Зенковиче, имеющем двойное гражданство — Белоруссии и США. Минск считает его организатором заговора против белорусского президента Александра Лукашенко в 2021 году. Зенкович был приговорен к 11 годам лишения свободы и ранее обращался с просьбой о помиловании.

24 апреля сообщалось, что к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Белоруссии планируют амнистировать почти восемь тысяч осужденных.

В феврале стало известно, что власти Белоруссии помиловали трех заключенных, в том числе гражданина Соединенных Штатов. Утверждается, что граждане США были среди задержанных в 2020 году протестующих на митингах против итогов президентских выборов.

Ранее в Германии возбудили дело против помилованного Белоруссией Кригера.