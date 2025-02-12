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В Белоруссии помиловали американца

Власти Белоруссии помиловали трех заключенных, в том числе гражданина США
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Власти Белоруссии помиловали трех заключенных, в том числе гражданина Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на специального посланника по делам заложников Адама Бёлера.

«Мы получили доступ к трем заключенным в Белоруссии», — заявил Бёлер.

Спецпосланник не уточнил, как зовут освобожденного гражданина Соединенных Штатов.

Граждане Соединенных Штатов были среди задержанных в 2020 году протестующих на митингах против итогов президентских выборов.

В конце декабря 2024 года директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что российская и американская стороны сохраняют канал связи по вопросу обмена заключенными.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть еще один обмен заключенными с Западом. По словам дипломата, такие сделки способствуют улучшению отношений между Россией и США.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.

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