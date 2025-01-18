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Автора попытки госпереворота в Белоруссии назвали «политологом» на ТВ

Организатор попытки госпереворота дал интервью белорусскому ТВ как «политолог»
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Белсат

Организатор попытки государственного переворота Юрий Зенкович, которого обвиняли в попытке покушения против президента Александра Лукашенко, дал интервью белорусскому ТВ как «политолог» и «эксперт». В таком качестве он появился в эфире ОНТ.

В последний раз Зенкович появлялся в эфире белорусского ТВ в сентябре 2024 года — тогда имеющий белорусское и американское гражданство юрист, отбывающий наказание в виде 11 лет колонии, просил о помиловании у Лукашенко.

В нынешнем эфире Зенкович был подписан как «американский адвокат, политолог, эксперт», а интерьер, в котором записывалось интервью, напоминал гостиничный. В интервью Зенькович рассказал о методах информационной политики правительства США, о специфике работы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), а также об их роли в подготовке госпереворота в 2020 году.

До этого политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что существуют риски захвата экстремистами приграничных районов Белоруссии на фоне президентских выборов.

Ранее в Белоруссии заявили об активности иностранных спецслужб перед выборами.

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