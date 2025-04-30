США объявят о подписании ресурсного соглашения с Украиной 30 апреля

ТАСС: США 30 апреля объявят о подписании сделки с Украиной по минералам

США намерены в среду 30 апреля объявить о подписании соглашения о полезных ископаемых с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

30 апреля газета Financial Times сообщала, что переговоры по ресурсной сделке между Украиной и США пока не завершены, поскольку Киев в минувшие выходные дни предпринял попытку пересмотреть условия соглашения.

25 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не согласилась подписать соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, задержка по подписанию «финальных документов» составила как минимум три недели. В связи с этим американский лидер выразил надежду, что сделка между Киевом и Вашингтоном будет заключена немедленно.

Ранее в Верховной раде Украины оценили значимость сделки с США для прекращения огня.