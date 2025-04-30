Украина попыталась пересмотреть условия ресурсной сделки с США

Переговоры по ресурсной сделке между Украиной и США пока не завершены, поскольку Киев в минувшие выходные дни предпринял попытку пересмотреть условия соглашения. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, сделка по ресурсам оказалась под угрозой в последний момент. Согласно материалу FT, команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или «возвращаться домой».

25 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не подписала соглашение о редкоземельных металлах.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться к концу текущей недели. Как отметила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».

Ранее в Верховной раде Украины оценили значимость сделки с США для прекращения огня.