Путин поблагодарил корейцев, принимавших участие в освобождении Курской области

Путин: российский народ не забудет подвиг корейских бойцов в Курской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, принимавших участие в освобождении Курской области от ВСУ. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

По словам российского президента, Северная Корея действовала, исходя из чувства солидарности и справедливости.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — подчеркнул Путин.

До этого Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) сообщило, что деятельность военных Северной Кореи на территории России соответствует международному праву.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.

Ранее Путин высказался о южнокорейских спутниковых снимках армии КНДР.