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Шойгу прокомментировал возможное присутствие западных солдат на Украине

Шойгу: западные военные на Украине станут законными целями для ВС РФ
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Roman Chop/AP

Если западные военные приедут на Украину, они станут законной целью для Вооруженных сил России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Его цитирует «Интерфакс».

«Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнул Шойгу.

Он также назвал потенциальных визитеров на Украину «псевдомиротворцами», а Запад обвинил в подготовке «оккупации западных регионов» страны.

30 апреля британское издание The Times сообщило, что страны Европы будут иметь сложности со сбором даже 25 тысяч военнослужащих для участия в «силах сдерживания» на Украине.

При этом 11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. СВР расценивает это как «прикрытие фактической оккупации».

Ранее Шойгу прокомментировал реакцию США на позицию РФ по прекращению огня на Украине.

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