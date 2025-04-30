Times: Европе будет сложно подготовить войска для отправки на Украину

Страны Европы будут иметь сложности со сбором 25 тысяч военнослужащих для участия в «силах сдерживания» на Украине. Об этом пишет британское издание The Times cо ссылкой на информированные источники.

«Ее армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются», — говорится в публикации.

По информации издания, министры обороны различных европейских стран заявили, что нет никаких шансов для подготовки 64 тысяч военнослужащих для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения.

25 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Британия, вероятно, откажется отправлять войска на Украину из-за высоких рисков дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. СВР расценивает это как «прикрытие фактической оккупации».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только при согласии всех вовлеченных сторон, и назвал преждевременными любые дискуссии на эту тему в отношении Украины. Он также избежал комментариев относительно утверждений о якобы безразличном отношении России к подобному сценарию.

Ранее Рогов сравнил план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.