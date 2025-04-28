В Кремле сообщили, что Путин может пообщаться с американском режиссером на этой неделе

Песков: Путин может пообщаться с режиссером Стоуном в Москве на этой неделе

Президент России Владимир Путин может пообщаться с американским режиссером Оливером Стоуном на этой неделе в Москве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Возможно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности встречи.

Ожидается, что режиссер примет участие в марафоне «Знание. Первые», который проходит с 28 по 30 апреля. Выступление Стоуна запланировано на 16:45 (мск) 29 апреля.

Оливер Стоун — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Одну статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс», а две другие — за создание двух фильмов из «вьетнамской трилогии»: «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». Стоун — участник войны во Вьетнаме.

Кинодеятель встречался с Владимиром Путиным несколько раз в период с 2015 по 2019 год. В общей сложности состоялось около десяти встреч, которые проходили в разные моменты и в разных форматах — от свободного общения до продолжительных интервью. В 2019 году Путин дал интервью американскому режиссеру для его фильма о событиях на Украине.

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.