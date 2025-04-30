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Спецпредставитель Путина встретился с режиссером Стоуном

Глава РФПИ Дмитриев встретился с американским режиссером Стоуном
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Telegram-канал Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. Об этом этом говорится в Telegram-канале Дмитриева.

«Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве», — написал он, сопроводив пост фотографией со Стоуном.

28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин может пообщаться с американским режиссером на этой неделе в Москве.

Стоун принял участие в марафоне «Знание. Первые», который проходит с 28 по 30 апреля. Режиссер выступил с лекцией 29 апреля.

Оливер Стоун — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Одну статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс», а две другие — за создание двух фильмов из «вьетнамской трилогии»: «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». Стоун — участник войны во Вьетнаме.

Кинодеятель встречался с Владимиром Путиным несколько раз в период с 2015 по 2019 год. В общей сложности состоялось около десяти встреч, которые проходили в разные моменты и в разных форматах — от свободного общения до продолжительных интервью. В 2019 году Путин дал интервью американскому режиссеру для его фильма о событиях на Украине.

Ранее Оливер Стоун заявил о разочаровании в Западе.

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